Президент Польши не приедет в Россию до конца расследования

Президент Польши Бронислав Коморовский хотел бы приехать в Смоленск и почтить память погибших в Смоленской катастрофе в годовщину трагедии, но перед этим необходимо выяснить причины крушения президентского Ту-154, заявил Газете Выборчей советник президента Томаш Наленч.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что президент Польши приедет в Смоленск 10 апреля 2011 года.

"Могу представить себе и такой сценарий развития событий, при котором этот визит может не состояться", - приводит слова советника РИА "Новости".

По его словам, то, как увековечить память жертв Смоленской катастрофы, будет в большой степени зависеть от их родственников.

Визит Коморовского, отмечает Наленч, состоится при условии, если до этого Польша договорится с Россией по поводу совместного доклада по причинам катастрофы Ту-154.

"Нет стопроцентной уверенности (что визит состоится). Очень многое будет зависеть от того, как будет идти работа над докладом по катастрофе", - отметил Наленч.