Франция так уже 40 лет не голосовала

В начале второго тура президентских выборов во Франции отмечена самая высокая явка избирателей за почти 40 лет. К полудню избирательные участки посетили уже 35% граждан Франции, передает Би-би-си.

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. Предварительные итоги голосования ожидаются сегодня поздно вечером.

Избирателям выбирают между бывшим министром МВД, кандидатом правого "Союза в поддержку народного движения" Николя Саркози и его конкурентом, кандидатом от Социалистической партии Сеголен Руаяль. По итогам первого тура выборов, в котором приняли участие 84,6% избирателей, Н.Саркози получил в свою поддержку 31,11% голосов избирателей, С.Руаяль - 25,84%. Оба претендента обещают провести глубокие реформы существующей французской социальной модели.