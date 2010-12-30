Польский эксперт назвал три причины Смоленской авиакатастрофы

Решение посадить самолет Ту-154 Президента Польши Леха Качиньского в Смоленске при плохих погодных условиях принимал не капитан борта Аркадиуш Протасюк, а главнокомандующий ВВС Польши генерал Анджей Бласик, который находился в самолете, считает бывший командующий польского 36-го спецполка транспортной авиации Роберт ЛАТКОВСКИЙ.

Как сообщает РИА «Новости», в эфире польского телеканала TVN24 Р,ЛАТКОВСКИЙ назвал три причины, которые, по его мнению, привели к катастрофе: ошибочное решение лететь при подобных погодных условиях, ошибки пилотов и ошибки диспетчеров.

"Погода не давала возможности посадить самолет. Ошибочное решение принял глава ВВС (генерал Бласик), который был ответственен за этот рейс. Он был на борту, значит, был гарантом безопасности президента и пассажиров. Надо было отложить вылет и ждать улучшения погоды или лететь на запасной аэродром", - сказал Р,ЛАТКОВСКИЙ.

По мнению другого эксперта по авиации, бывшего командующего эскадрой 36-го спецполка Стефана ГРУШЧИКА, "Смоленская трагедия началась в Варшаве" с организации полета. По его словам, подбор экипажа был "фатальным".

"Экипаж не знал русского языка, не знал процедур, которые необходимо соблюдать при посадке на российских военных аэродромах", - отметил он.

Р.ЛАТКОВСКИЙ также отметил, что А.Протасюк находился под давлением со стороны главы ВВС, который был в кабине пилотов. О присутствии в кабине пилотов посторонних лиц ранее официально говорило следствие.

"Командиром этого самолета был не капитан Протасюк, а, согласно правилам, генерал Бласик. И это он отдал приказ сажать самолет, даже если не непосредственно, он позволил нарушать правила полета", - считает эксперт.

По его словам, экипаж не хотел сажать самолет, только хотел зайти на посадку, чтобы "удовлетворить пассажиров" а затем лететь на другой аэродром.

И, наконец, последней причиной трагедии, по мнению польских экспертов, стали ошибки в действиях диспетчеров в Смоленске.

"Диспетчеры не должны были допустить посадки в таких условиях", - сказал Р.ЛАТКОВСКИЙ.

По его словам, в диспетчерской кабине была паника, один из диспетчеров советовался с Москвой, принимать самолет или нет.

"Там кто-то принял неправильное решение принять самолет. Диспетчер обучен и знает, что в таких условиях принимать самолет нельзя", - отметил эксперт.

Р.ЛАТКОВСКИЙ считает, что могло произойти недопонимание между пилотами и диспетчерами: когда экипаж подтвердил, что ранее сажал самолет на военном аэродроме, диспетчеры могли подумать, что пилоты знают процедуры.