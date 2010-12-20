В Минске задержаны еще четыре кандидата в президенты

В Минске в ходе акции протеста задержаны четверо кандидатов в президенты страны - Андрей Санников, Николай Статкевич, Григорий Костусев и Виталий Римашевский, сообщает Би-би-си.

Костусева, Санникова и Статкевича милиционеры увели на глазах у журналистов. Виталий Римашевский был жестоко избит и доставлен в больницу. По некоторым данным, позже его также перевели в СИЗО, пишет сайт Наша нива. О судьбе Ярослава Романчука пока ничего не известно.

Задержана и жена Андрея Санникова Ирина Халип - корреспондент российской «Новой газеты». Ее избиение попало в прямой эфир радиостанции "Эхо Москвы", которой она как раз давала интервью.

«Наша акция была исключительно мирной и ненасильственной….тем не менее к площади Независимости были стянуты войска спецназа, внутренние войска...Нас останавливает машина ГАИ, велят нам прижаться к обочине, ой меня вытягивают!.. Вы что, что вы делаете?! Стою, как в американском боевике, меня прижали к машине, к земле. Уроды! Меня бьют по лицу! Руки заламывают!..» - прокричала в эфире журналистка, и на этом связь с ней прервалась, сообщает Газета.ру