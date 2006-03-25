В Минске спецназ применяет силу

Милиция и спецназ оттеснили митингующих от Октябрьской площади в Минске, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Весь проспект Независимости занят бойцами ОМОН в касках и с дубинками, которые от Октябрьской площади и дальше по проспекту Независимости "идут и давят толпу" пришедших на площадь. Из толпы периодически выносят молодых женщин, которым стало плохо.

На площади в центре Минска собрались все милицейские силы. Милиции столько же, сколько митингующих. Кроме того, в любой момент к милиции могут присоединиться военные, которых стягивали к 19 марта в Минск.

Никаких попыток прорвать милицейский кордон со стороны митингующих не было, они лишь просили пропустить их на площадь. Однако, когда весь проспект заполнился людьми, власти приняли решение применить силу и потеснить толпу. Люди пришли к площади с цветами, флагами, и спокойно стояли у заграждения.

Сейчас сторонники оппозиции покинули прилегающие к Октябрьской площади улицы. По данным правоохранительных органов, никто из участников несанкционированной акции не задержан. Пострадавших также нет. По неофициальной информации, часть митинговавших переместилась к скверу Янки Купалы.