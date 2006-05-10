Президентом Италии стал 80-летний Наполитано
15:50, 10 мая 2006Мир
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Таков результат четвертого тура голосования в парламенте
Президентом Италии стал Джорджо НАПОЛИТАНО.
Как сообщает РИА «Новости», на пост главы государства он был выбран в результате четвертого тура голосования в парламенте Италии.
Джорджо НАПОЛИТАНО стал 11-м президентом Итальянской Республики. За него проголосовало 543 выборщика.
Романо ПРОДИ, в бытность премьер-министром, назначил получившего юридическое образование Дж.НАПОЛИТАНО руководить Министерством внутренних дел.
После падения правительства Р.ПРОДИ Дж.НАПОЛИТАНО вновь стал депутатом Европарламента, а в 2005 году за заслуги перед отечеством ему было присвоено звание пожизненного сенатора.
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