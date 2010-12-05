Wikileaks: за хакерской атакой на Google стоит член политбюро КПК

Китайские власти организовали масштабную хакерскую атаку на поисковик Google год назад, сообщает Би-би-си со ссылкой на сайт Wikileaks.

В дипломатических донесениях американских дипломатов, которые опубликованы на сайте Wikileaks, сообщается, что во всем виноват некий член политбюро компартии Китая, имя которого не называется. Он занес свое имя в поисковик и остался недоволен качеством статей, в котором его критиковали.

Представители Google официально заявили, что в середине декабря 2009 произошла хакерская атака на почтовый сервис компании и взлом электронных почтовых ящиков ряда китайских правозащитников. Google заявила, что атака была "продуманной и целевой" и была произведена из Китая. Инцидент с атакой хакеров, а также несогласие компании с жесткой цензурой, действующей в отношении интернет-ресурсов в КНР, привели к закрытию сайта Google в Китае. Однако поисковый сервер продолжил работу на английском и китайском языках из Гонконга, уточняет РИА "Новости".

По данным Associated Press, китайские власти 1 декабря блокировали доступ к ресурсу WikiLeaks.