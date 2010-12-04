ЕС ужесточит наказание за педофилию и детскую порнографию

Министры юстиции 27 стран Евросоюза одобрили в целом проект директивы ЕС, ужесточающей уголовное преследование педофилов, в частности введение уголовного наказания за "груминг" - приставание или обхаживание в интернете ребенка с целью войти к нему в доверие, а затем использовать его для сексуального удовлетворения взрослого человека.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Совета ЕС.

Разработанный Еврокомиссией проект новой законодательной инициативы предусматривает ужесточение уголовных наказаний за торговлю "живым товаром" и сексуальную эксплуатацию детей, а также закрытие и блокирование доступа к педопорнографическим сайтам.

Кроме того, исполнительная власть ЕС предлагает привлекать к уголовной ответственности лиц, распространяющих, хранящих и ведущих поиск фотографий педопорнографического содержания.

Проект новой директивы ЕС, предусматривающий включение в национальные уголовные кодексы 22 уголовных наказаний, после завершения процедуры оформления документа предстоит окончательно одобрить Совету ЕС, а также Европарламенту.

Согласно данным Еврокомиссии, количество сайтов, содержащих детскую порнографию, неуклонно растет. Ежедневно в Сети появляются, по меньшей мере, 200 новых фотографий порнографического характера с участием детей.