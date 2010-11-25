Европарламент принял резолюцию о ситуации в Украине

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе, в частности, признается право Украины на основе статьи 49 Соглашения Европейского Союза подать заявку на членство в ЕС как европейского государства, которое придерживается принципов свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенству права.

При этом евродепутаты подчеркнули, что Украина имеет европейскую перспективу, а также приветствовали консенсусные заявления украинского правительства и оппозиции о стремлении к евроинтеграции с долгосрочной целью стать членом ЕС.

Вместе с тем в резолюции отмечается, что местные выборы 31 октября этого года не установили нового позитивного стандарта, и выражается сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до их проведения.

«(Европарламент – УНИАН) жалеет, что из-за отказа избирательных комиссий регистрировать запросы оппозиционных партий раньше, чем списки Партии регионов, правящая партия получила первые номера в бюллетенях для голосования в 85% округов», - написано в документе.

В резолюции также отмечается, что некоторые партии, в частности «Батьківщина», не смогли зарегистрировать своих кандидатов в ряде регионов и принять участие в выборах.

Европарламент также жалеет, что избирательные правила остаются предметом дискуссий в Украине, и заявляет о необходимости улучшение избирательного законодательства при сотрудничестве с ЕС и ОБСЕ.

В документе содержится обеспокоенность последними событиями, которые, по мнению депутатов, может привести к подрыву свободы СМИ и плюрализма, а также призыв к власти принять все необходимые меры для защиты этих основных аспектов демократического общества, воздерживаться от прямого или косвенного контроля за содержанием сообщений национальных СМИ.

Депутаты также подчеркнули срочную необходимость реформ законодательства, регулирующего медиа-сферу, приветствовали намерение создать в Украине Общественное телевидение и, вместе с тем, выразили сожаление по поводу отзыва лицензий у «5-го канала» и канала TВi.

В резолюции содержится призыв к украинскому правительству привести законодательство в сфере СМИ к стандартам ОБСЕ, а также призыв к власти расследовать исчезновение журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Также евродепутаты считают необходимым провести консенсусную конституционную реформу, которая бы предусматривала четкое распределение власти и эффективную систему запретов и противовесов. В этом контексте в резолюции подчеркивается важность сотрудничества с Венецианской комиссией Совета Европы.

Европейские депутаты также призвали украинскую власть к расследованию всех сообщений о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В резолюции отмечается и ключевая роль Украины в обеспечении энергетической безопасности ЕС, подчеркивается важность ускорения сотрудничества между Украиной и ЕС в этой отрасли, содержится призыв к Украине выполнить обязательства, взятые ею в марте 2009 года в рамках Брюссельской декларации.

Вместе с тем депутаты выразили удовлетворение прогрессом в переговорах относительно соглашения об ассоциации с созданием зоны свободной торговли и призвали Еврокомиссию и Украину добиться быстрого прогресса в данном вопросе.

Кроме того, Европарламент призвал украинскую власть к ускорению усилий в борьбе с коррупцией, а Верховную Раду призывает одобрить закон о доступе к публичной информации

Европарламент приветствовал и одобрение Плана действий относительно либерализации визового режима для Украины, а также призвал страны-члены ЕС отказаться от взимания сборов при выдаче виз. Также в резолюции содержится призыв к Еврокомиссии и Украине подготовить специальные мероприятия для облегчения перемещения болельщиков между Украиной и Польшей во время Евро-2012.