В США задержаны репортеры телеканала "Russia Today"
23:36, 21 ноября 2010Мир
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Возле военной базы
В воскресенье вблизи военной базы Форт Беннинг, штат Джорджия, в ходе съемок репортажа о протестах была задержана съемочная группа телеканала "Russia Today", сообщает Би-би-си.
Корреспондент Кэйлин Форд и оператор Джон Конвэй проводили съемки материала о ежегодных демонстрациях протеста, проходящих у входа на базу, где якобы тренируют агентов латиноамериканских спецслужб.
На данный момент руководство телеканала пытается добиться объяснение действий сотрудников полиции и требует немедленного освобождение своих сотрудников.
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