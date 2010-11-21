В США задержаны репортеры телеканала "Russia Today"

В воскресенье вблизи военной базы Форт Беннинг, штат Джорджия, в ходе съемок репортажа о протестах была задержана съемочная группа телеканала "Russia Today", сообщает Би-би-си.

Корреспондент Кэйлин Форд и оператор Джон Конвэй проводили съемки материала о ежегодных демонстрациях протеста, проходящих у входа на базу, где якобы тренируют агентов латиноамериканских спецслужб.

На данный момент руководство телеканала пытается добиться объяснение действий сотрудников полиции и требует немедленного освобождение своих сотрудников.