Митинг в защиту журналистов проходит в Москве

Митинг в защиту российских журналистов и против "произвола следствия" проходит на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в нем принимают участие около 150 человек.

В митинге принял участие главный редактор "Химкинской правды", которого жестоко избили в ноябре 2008. Он связывает избиение со своими разоблачительными материалами о строительстве трассы Москва - Санкт-Петербург. Журналиста привезли на машине "скорой помощи". Помощники выгрузили его на площадь в инвалидной коляске.

Митинг начался с минуты молчания в память о всех погибших журналистах.

Главный редактор издания "Химки - наш дом" Игорь Белоусов вспомнил избитого 4 ноября журналиста и активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова и с тех пор находящегося в коме.

По его словам, журналистами и общественными организациями будет проведено собственное расследование дел Фетисова и Бекетова. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать со следствием, чтобы "докопаться до правды" и выяснить имена заказчиков и исполнителей нападений на журналистов.