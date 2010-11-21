Главы государств обсудят в Санкт-Петербурге размножение тигров
13:21, 21 ноября 2010Мир
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Открывается Международный форум
В Санкт-Петербурге сегодня открывается Международный форум по проблемам сохранения популяции тигра на Земле, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Ожидается, что в работе "тигриного саммита" примут участие главы правительств и министры по делам природы и экологии 13 стран, где обитают тигры. Среди них - Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Непал и другие.
Цель форума - принять решения, необходимые для сохранения популяции тигра и ее удвоения к 2022 г. - следующему году Тигра по восточному календарю.
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