В Польше проходят местные выборы

В Польше сегодня проходят выборы в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Государственной избирательной комиссии Стефан ЯВОРСКИЙ сообщил о своевременном открытии всех 25 тысяч участков, где смогут проголосовать 30 миллионов избирателей.

По словам С.ЯВОРСКОГО, избирательная комиссия не зафиксировала значительных нарушений с момента начала голосования – 8.00 по местному времени.

Результаты голосования будут известны во вторник или среду.

За почти 50 тысяч должностей будут бороться свыше 260 тысяч кандидатов. Среди них около 80 тысяч женщин и свыше 180 тысяч мужчин.

Самому старому кандидату - 97 год, а самому молодому - 18 лет.