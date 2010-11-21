В Польше проходят местные выборы
12:31, 21 ноября 2010Мир
985 0
Работают 25 тысяч участков
В Польше сегодня проходят выборы в местные органы власти.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Государственной избирательной комиссии Стефан ЯВОРСКИЙ сообщил о своевременном открытии всех 25 тысяч участков, где смогут проголосовать 30 миллионов избирателей.
По словам С.ЯВОРСКОГО, избирательная комиссия не зафиксировала значительных нарушений с момента начала голосования – 8.00 по местному времени.
Результаты голосования будут известны во вторник или среду.
За почти 50 тысяч должностей будут бороться свыше 260 тысяч кандидатов. Среди них около 80 тысяч женщин и свыше 180 тысяч мужчин.
Самому старому кандидату - 97 год, а самому молодому - 18 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter