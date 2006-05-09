В Берлине появится памятник замученным во время войны цыганам

Федеральное правительство Германии и Центральный совет народностей Синти и Рома достигли договоренности об установлении в немецкой столице памятного знака замученным во время Второй мировой войны цыганам.

Как передает «Немецкая волна», памятник в виде фонтана будет воздвигнут в парке вблизи здания Бундестага, сообщил министр культуры федеральной земли Берлин Бернд НОЙМАН. Уничтожение в годы войны свыше ста тысяч цыган является наиболее масштабным преступлением национал-социалистичного режима после холокоста евреев. В день годовщины завершения Второй мировой войны также стало известно, что монумент памяти замученных евреев, который был открыт год назад в центре Берлина, уже посетили свыше трех с половиной миллионов человек.