Группа ЕНП в Европарламенте призывает Украину к демократии

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте считает необходимым для Украины придерживаться демократии и верховенства права.

Об этом заявил глава делегации европейских «народников», вице-президент группы Гуннар ХОКМАРК (Швеция) по результатам визита в Киев, - сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе депутата.

«Мы сказали о нашей озабоченности относительно верховенства права, честности и прозрачности последних местных выборов, а также относительно свободы прессы в Украине», - сказал он.

Депутат отметил, что «народники» приветствуют растущее сотрудничество между Украиной и ЕС, в частности, переговоры о зоне свободной торговли, упрощении визового режима, сотрудничестве в энергетике.

«Но более тесное сотрудничество требует, чтобы Украина выбрала путь демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и конфликтами интересов в правительстве», - подчеркнул Г.ХОКМАРК.

«Когда мы говорим о нашей обеспокоенности, это не для того, чтобы создать препятствия для нашего сотрудничества, но наоборот, чтобы избавиться от них», - добавил депутат.

При этом он также выразил убежденность в том, что такие выборы, какими стали последние выборы в местные органы власти, не должны повториться в Украине.

«Следующие парламентские выборы должны быть такими же честными и прозрачными, как выборы при предыдущей власти», - сказал Г.ХОКМАРК.

В ходе двухдневного визита делегация группы «народников» Европарламента провела встречи с лидером «Батьківщини» Юлией ТИМОШЕНКО, вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, спикером парламента Владимиром ЛИТВИНОМ.