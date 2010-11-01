На президентских выборах в Бразилии бумажные бюллетени не используют

Кандидат от правящей Партии трудящихся, Дилма РУССЕФФ избрана новым президентом Бразилии, передает AFP. Таким образом, она стала первой в истории Бразилии женщиной-президентом.

Согласно результатам подсчета 94% «электронных бюллетеней», преемница действующего президента Д.РУССЕФФ набрала 55,5% голосов против 44,5%, набранных ее соперником, социал-демократом Жозе СЕРРОЙ.

Инаугурация нового президента состоится 1 января 2011 года.

В воскресенье, 31 октября, в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов.

Голосование проходило посредством так называемых «электронных урн» без использования традиционных бюллетеней. Избиратель должен был набрать на электронном табло номер каждого из кандидатов на определенный пост.

Подсчет голосов также проводился при помощи компьютеров. В труднодоступных и удаленных районах страны, таких как индейские деревни в бразильской Амазонии, передача данных проводилась через спутник. Благодаря этому первые результаты были известны уже через несколько часов после окончания голосования.

Поддержку Руссефф на выборах оказывал действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, администрацию которого она возглавила в 2005 году.

Дилма Руссефф родилась в 1947 г. в семье болгарского эмигранта Петра Русева, активного члена Болгарской коммунистической партии. В 1967-1970 году состояла в подпольной вооружённой организации, боровшейся против военной диктатуры, в 1970 г. была арестована и после выхода из тюрьмы в конце 1972 г. занялась легальной политической деятельностью.