Американский радар перенесут в Чехию из Тихого океана
Ветеран "холодной войны" возвращается в строй
США планируют перенести радар системы ПРО с Маршалловых островов в Чешскую республику к весне 2011 года.
Как заявил в интервью РИА Новости представитель Агентства по ПРО Рик Ленер, США планируют завершить строительство комплекса для размещения радара к ноябрю 2010 года.
"К настоящему моменту радар находится на атолле Кваджелейн (Маршалловы острова) уже девять лет и уже не используется для испытаний системы ПРО", - пояснил Ленер.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, будут ли задействованы в процессе сборки радара чешские фирмы, Ленер отметил, что пока об это ничего не известно. "Мы еще не выбрали главного подрядчика для выполнения работ", - отметил собеседник агентства.
Ожидается, что базу ПРО США в Чехии будут обслуживать около 200 человек.
Как сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на американское Агентство по ПРО, на демонтаж радара, доставку в Чехию и сборку США планируют затратить $125 миллионов. В эту сумму входит тестирование радара на территории Чехии.
Кроме того, предполагается, что радар будет модернизирован.