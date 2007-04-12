Американский радар перенесут в Чехию из Тихого океана

США планируют перенести радар системы ПРО с Маршалловых островов в Чешскую республику к весне 2011 года.

Как заявил в интервью РИА Новости представитель Агентства по ПРО Рик Ленер, США планируют завершить строительство комплекса для размещения радара к ноябрю 2010 года.

"К настоящему моменту радар находится на атолле Кваджелейн (Маршалловы острова) уже девять лет и уже не используется для испытаний системы ПРО", - пояснил Ленер.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, будут ли задействованы в процессе сборки радара чешские фирмы, Ленер отметил, что пока об это ничего не известно. "Мы еще не выбрали главного подрядчика для выполнения работ", - отметил собеседник агентства.

Ожидается, что базу ПРО США в Чехии будут обслуживать около 200 человек.

Как сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на американское Агентство по ПРО, на демонтаж радара, доставку в Чехию и сборку США планируют затратить $125 миллионов. В эту сумму входит тестирование радара на территории Чехии.

Кроме того, предполагается, что радар будет модернизирован.

РИА "Новости"