Украина рассматривает отношения с Китаем как стратегические

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина рассматривает двусторонние украинско-китайские отношения как стратегические.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с вице-премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики ХУЭЙ Ляньюем, который находится в Украине с официальным визитом.

В.ЮЩЕНКО отметил: «Мы расцениваем ваш визит как раз как продолжение этого диалога. Убежден, что та дипломатическая и политическая активность, возрастающая в последнее время, раскрывает новые возможности для наших взаимоотношений».

Стороны положительно оценили развитие отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества в разных сферах, в частности, в торгово-экономической, научно-технической, в авиастроении, сельском хозяйстве, образовании.

Президент Украины вновь пригласил председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао посетить Украину с государственным визитом.