Качинский возложил ответственность за нападение на правящую партию

Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии „Право и справедливость” (PiS) Ярослав КАЧИНСКИЙ возложил ответственность за сегодняшнее нападение на работников бюро партии в Лодзе на правящую в Польше партию „Гражданскую платформу” и средства массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции в Варшаве.

Я.КАЧИНСКИЙ назвал не случайным нападение на работников его партии, отметив, что, по данным свидетелей, нападающий кричал «антиписовские» лозунги и угрожал убить его самого.

«Хочу сказать, что это случай является следствием той большой кампании ненависти, которая ведется долгое время против «Права и справедливости», - заявил он.

По словам Я.КАЧИНСКОГО, эту кампанию начала партия «Гражданская платформа» (РО), он также подчеркнул, что ее активно поддержали некоторые средства массовой информации.

Он отметил, что на работников и сторонников PiS нападали в Варшаве во время споров относительно установления возле Канцелярии Президента Польши креста в память о жертвах Смоленской катастрофы.

"С Крестом получилась профанация, а премьер (Дональд) ТУСК был в восторге от того, что имеем Гайд-парк. Так такого типа Гайд-парки заканчиваются", - сказал он.

Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что теперь за безопасность политиков и работников PiS полностью отвечает правительство.

„Каждое слово, которое будет продолжение этой кампании, - независимо от того, произнесет его политик или журналист, - будет призывом к убийству”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в бюро партии „Право и справедливость” в городе Лодзь 62-летний мужчина убил одного и серьезно ранил еще одного человека. Нападавший, который, по предварительным данным, напал на людей с ножом и переделанным в боевой газовым пистолетом, задержан.