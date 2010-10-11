Америка отмечает День Колумба, государственный праздник, учрежденный в 1937 году президентом Франклином Рузвельтом, сообщает корреспондент РИА "Новости".

Мореплаватель Христофор Колумб открыл Новый Свет 12 октября 1492 года по Юлианскому календарю, пребывая в полной уверенности, что достиг окрестностей Индии и принимая Кубу за Японию. Заблуждение путешественника было развеяно лишь спустя шесть лет португальцем Васко да Гама, который в действительности проложил морской путь в Индию, обогнув Африку.

В США историческая роль первопроходца воспринимается неоднозначно - прибытие европейских поселенцев ознаменовало начало массовой колонизации, работорговли и истребления коренных народов, впоследствии названных геноцидом. Поэтому в США День Колумба будет также отмечен и демонстрациями протеста коренных народов Америки и правозащитных организаций.

Для большинства жителей американских мегаполисов, нейтрально относящихся к личности первооткрывателя, День Колумба - это загородные пикники и последний "длинный" выходной дачного сезона.

Традиционно День Колумба всегда отмечается в понедельник.