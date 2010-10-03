В ДТП В Таиланде пострадали около 20 туристов из Украины и России

В ДТП В Таиланде пострадали около 20-ти туристов из Украины и России.

Как передает РИА «Новости», около 20-ти российских туристов пострадали в аварии туристического автобуса, который опрокинулся на бок при входе в поворот в 20-ти километрах от курортного города Паттайя в Таиланде.

Авария произошла около шести утра по местному времени, когда автобус с российскими туристами направлялся из Паттайи в двухдневную экскурсию в провинцию Канчанабури.

"Из 42-х человек, находившихся в автобусе, ранения и ушибы получили около 20 человек. С места происшествия их доставили в две больницы: Bangkok Pattaya Hospital и Pattaya Memorial Hospital. Обе больницы находятся в Паттайе. В основном ранения нетяжелые", - сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Андрей ДВОРНИКОВ.

Он также добавил, что в автобусе находились не только россияне, но и несколько граждан Украины. Среди почти 20-ти пострадавших есть и россияне, и украинцы.