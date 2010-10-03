На мексиканском курорте Акапулько похитили 22 туристов

Группа вооруженных людей похитила 22 мексиканских туриста на курорте Акапулько на юге Мексики, судьба похищенных неизвестна. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру штата Герреро, в котором расположен Акапулько.

"Двадцать два жителя города Морелия (штат Мичоакан) были похищены в четверг", - говорится в заявлении прокуратуры.

Туристы из Мичоакана прибыли в соседний штат Герреро на автомобилях, чтобы провести там выходные. Герреро считается одним из наиболее криминогенных штатов Мексики, связанных с деятельностью наркокартелей, наряду со штатами Синалоа и Чиуауа.

Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН после прихода к власти в 2006 году объявил войну организованной преступности и наркомафии. Учитывая повсеместную коррупцию среди государственных и полицейских чинов, для борьбы с незаконным оборотом наркотиков глава государства был вынужден привлечь армию. В приграничные с США районы было направлено более 60 тысяч военнослужащих.

По оценкам экспертов, ежегодно через территорию Мексики в США, Европу и Азию перебрасывается наркотиков на общую сумму до 40 миллиардов долларов.

С начала 2006 года от рук организованной преступности и наркомафии в Мексике погибли более 28 тысяч человек.