США: Аль-Каида и Хусейн не сотрудничали

Между свергнутым режимом Саддама Хусейна в Ираке и представителями международной террористической сети "Аль-Каида" не существовало прямого сотрудничества до начала американской операции в регионе в 2003 г. Такие данные приводятся в рассекреченном докладе Пентагона, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Соответствующие выводы сделаны на основании ряда захваченных иракских документов и данных допросов самого С.Хусейна и его двух главных помощников.

В рассекреченной версии доклада содержится также информация, что до начала американского вторжения разведывательное сообщество располагало информацией о том, что иракское правительство и представители террористической сети имели лишь ограниченные контакты. В то же время отмечается тот факт, что оценка их более глубоких связей основывалась на сомнительной или неподтвержденной информации.

В докладе также говорится о том, что в июне 2002 г. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пришло к выводу о том, что существует очень мало фактов, подверженных доказательствами и свидетельствующих о контактах между деятелями "Аль-Каиды" и официальным Ираком, кроме того, недостает свидетельств длительных взаимоотношений режима С.Хусейна с другими террористическими группировками. К аналогичным выводам в тот же период времени пришли также представители разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО).

Представители ЦРУ также сделали заключение, что сообщения о разработке Ираком оружия массового поражения были "эпизодическими, краткими и не подтверждались информацией, полученной по другим каналам".

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