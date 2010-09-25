Британские националисты задержаны за сожжение Корана

Британская полиция арестовала шестерых фигурантов видеоролика, запечатлевшего сожжение двух экземпляров Корана. Как сообщает Лента.ру со ссылкой The Daily Telegraph, ролик был снят 11 сентября, в годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году.

Предполагается, что задержанным, пятеро из которых являются членами националистической организации "Лига английской обороны" (English Defence League), будут предъявлены обвинения в разжигании национальной розни. Пока все они отпущены под залог.

Полиция начала расследование после того, как 15 сентября видеозапись была опубликована на сайте Youtube.com. Все шестеро задержанных утверждают, что не знают, кто разместил ролик в Интернете. Они настаивают на том, что сожжение священных для мусульман книг было шуткой, о которой они теперь сожалеют. Кроме того, мужчины утверждают, что их акция не была запланированной. По их словам, решение сжечь несколько копий Корана было принято спонтанно.

В своих комментариях к видеозаписи некоторые пользователи Youtube.com выразили опасения, что выходка местных националистов может послужить поводом для нападений на британских солдат, проходящих службу в Афганистане.