Европейский Совет тщательно готовится к саммитам с Украиной и Россией

Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН) намерен старательно подготовиться к саммитам с Украиной и Россией для получения результатов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных сегодня на заседании Совета.

“Саммиты с Украиной в ноябре и Россией в декабре должны быть использованы для углубления сотрудничества в сферах взаимного интереса, с целью усиления стабильности и предвидения в эти важные отношения”, - отмечается в выводах.

Европейский Совет подчеркнул важность старательной подготовки к этим саммитам с целью получения плодотворных результатов.

На итоговой пресс-конференции после завершения заседания президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ отметил, что саммиты и с Украиной, и с Россией и до этого были эффективными.

“Но они могут быть еще более эффективными, если будет больше сотрудничества между европейскими институтами и странами-членами”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский Совет рассмотрел вопрос стратегического подхода к сотрудничеству с основными внешними партнерами.