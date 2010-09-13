Польские следователи хотят допросить диспетчеров Смоленского аэродрома, которые работали в день катастрофы самолета главы Польского государства Леха Качинского 10 апреля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Главной военной прокуратуры Польши, которая проводит расследование причин катастрофы, Збигнев ЖЕПА.

Он отметил, что польские следователи уже составили основной список вопросов к диспетчерам, который планируют окончательно сформировать по получению от российской прокуратуры ряда других материалов дела, о которых попросили в рамках правовой помощи.

«Есть необходимость проведения дополнительного допроса контролеров. Делать это будет смысл, когда прокуратура получит соответствующий процессуальный материал, что позволит провести полный допрос, и не придется проводить дополнительных», - сказал З.ЖЕПА.

Он отметил, что прокуроры хотели бы провести допрос в Польше, добавив, что это можно будет сделать лишь в случае, если сами диспетчеры согласятся приехать в Польшу.

«Нужно осознавать, что ни один гражданин не обязан ехать на допрос в страну, которая ведет следствие. Если не захотят приехать, то польский прокурор поедет в Москву или в другой город, где будет проводиться допрос», - сказал З.ЖЕПА.

Пресс-секретарь также отметил, что следователи формировали вопросы к диспетчерам на основе переданных россиянами протоколов допроса и других материалов дела.

Он не стал прогнозировать, когда может быть проведен допрос, отметив, что материалы в рамках правовой помощи между государствами могут передаваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как сообщал УНИАН, самолет президента Польши разбился под Смоленском 10 апреля. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди погибших - президент Польши Лех Качинский, его жена и представители руководства страны. Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях. Самолет садился в условиях сильного тумана и зацепился при верхушке деревьев.

Российская Межгосударственная авиационная комиссия опосредствовано называет виновным в катастрофе экипаж самолета, который принял решение посадить самолет в условиях сильного тумана.

В то же время, по мнению ряда обозревателей, причиной катастрофы могли быть неправильные данные, которые диспетчер аэродрома предоставлял пилотам президентского самолета.

Польские СМИ сообщали, что в протоколах допросов, которые российские следователи передали польским, существуют противоречия в показаниях диспетчеров.