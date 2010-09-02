Экс-президент Латвии: Украине надо определиться, с кем дружить

Бывший президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА заявляет, что Украина в глазах Запада упустила много времени на проведение демократических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время дискуссии с украинскими экспертами и журналистами.

По словам экс-президента Латвии, после Оранжевой революции страны Запада уделяли Украине много внимания, они надеялись увидеть демократические трансформации в этой стране. Оранжевую революцию, добавила она, видели как возможность для проведения демократических изменений, возможность отойти от всего того, что было присуще тоталитарному режиму.

Вместе с тем, отметила В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА, если сравнить, что было сделано Украиной за последние годы с, например, Эстонией, то есть существенная разница.

По мнению экс-президента Латвии, балтийские страны действительно отошли от советской системы, перешли на другую сторону «железного занавеса». Она отметила, что для этого руководство этих стран вынуждено было прибегнуть к очень болезненным реформам, но «мы боролись и стояли как скала», чтобы наверстать упущенное в советское время.

В то же время, по словам экс-президента Латвии, сегодня в глазах Запада Украина упустила случай продвигаться в сторону западных ценностей с большей скоростью. «Кажется, что лидеры страны подвели свой народ», - сказала В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА. По ее словам, украинские политики оказались не в состоянии действовать согласованно, не в состоянии прийти к согласию относительно курса собственной страны.

«В Западной Европе создалось впечатление, что Украина – это страна, которая не может действовать согласованно и не знает, куда ей следовать», - сказала экс-президент Латвии.

Исходя из этого, по ее словам, Украине следует определиться, куда ей двигаться, с кем дружить. Она отметила, что украинский народ и лидеры государства должны определиться, двигаться ли на запад, или оставаться верными советским традициям.