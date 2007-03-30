Удар США по иранским ядерным объектам назначен на 6 апреля

Американский удар по иранским ядерным объектам запланирован на 00:40 6 апреля 2007 года. Как сообщает близкий к израильским спецслужбам сайт DEBKA, это утверждают источники в российской разведке, по мнению которых, операция под кодовым названием "Укус" продлится не более 12 часов.

Кроме того, по этим данным, в ходе операции будут нанесены массированные ракетные и авиационные удары, которые должны будут отбросить иранскую ядерную программу на несколько лет назад.

Эту информацию подтверждает и РИА Новости, которое, ссылаясь на источник в российских силовых структурах, сообщает, что данные российской разведки говорят о том, что американцы практически завершили подготовку к военной операции против Ирана.

По словам источника, американские армия и флот будут готовы к нападению на Иран в первой половине апреля, если такое решение примет политическое руководство США. Источник также отметил, что по данным разведки, США уже определили список возможных целей на территории Ирана, и отработали план операции в ходе проходящих маневров.

В непосредственной близости от берегов Ирана находятся две ударные авианесущие группы американского флота: первая, во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower) - в Персидском заливе и вторая, во главе с авианосцем "Джон Стеннис" (USS John Stennis) - на севере Аравийского моря.

Обе авианесущие группы проводят широкомасштабные учения, в которых задействованы несколько десятков боевых кораблей и судов обеспечения, подводные лодки, а также более ста летательных аппаратов.

Иран, со своей стороны, также проводит маневры в Персидском заливе, в ходе которых отрабатывается блокада этой акватории с помощью корветов, катеров и подлодок при поддержке береговых ракетных батарей и военно-воздушных сил.

Лента.ру