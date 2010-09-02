Южнокорейский танкер потопил китайское рыболовное судно, экипаж пропал без вести, сообщает Газета.Ru со ссылкой на редактора «Морского бюллетеня» Михаила ВОЙТЕНКО.

«В 14.25 местного времени 1 сентября южнокорейский танкер-химовоз Ocean Ace No.6 столкнулся с китайским рыболовным судном в Желтом море. Рыболовное судно затонуло, все рыбаки пропали без вести, точное количество экипажа неизвестно. Ведется поисково-спасательная операция», - сообщил он.