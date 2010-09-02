Приближается конституционный референдум в Молдове

Досрочные парламентские и прямые президентские выборы планируется провести в Молдове одновременно 14 ноября 2010 г. Об этом сообщил и.о. президента страны Михай Гимпу в интервью румынскому телевидению.

Он отметил, что дата проведения выборов была согласована с лидерами правящего "Альянса за европейскую интеграцию".

М.Гимпу уточнил, что досрочные парламентские и президентские выборы понадобятся, если на конституционном референдуме 5 сентября большинство граждан поддержат идею возврата к всенародным выборам президента Молдовы, а не депутатами парламента, как сейчас.

В этом случае - и после признания результатов референдума Конституционным судом - и.о. президента Молдовы подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов, которые пройдут в один день с выборами президента - 14 ноября.