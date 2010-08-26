Нигерии угрожает эпидемия холеры: умерли уже свыше 350 человек

Нигерии угрожает эпидемия холеры, от которой умерли уже свыше 350 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Би-Би-Си, Министерство здравоохранения Нигерии опубликовало доклад, согласно которому случаи заражения людей зарегистрированы в 12 из 26 штатов.

В заявлении министерства также говорится о том, что с июня этого года в Нигерии зафиксировано более 6,4 тысяч случаев заболевания холерой.

Ситуация усугубляется сезонными проливными дождями, которые способствуют распространению заболевания.

Также причинами распространения холеры являются нехватка чистой воды и отсутствие водопроводной инфраструктуры на большинстве территорий страны.