На Памире пропали двое украинских альпинистов

На поиски пропавших на Памире украинских альпинистов вылетел вертолет Министерства обороны Таджикистана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В министерстве надеются, что в ближайшее время украинские альпинисты будут найдены.

Как сообщали СМИ, украинские альпинисты Александр ВАЩЕНКО и Алексей НИКОНЕНКО оказались без связи в ущелье Девлохан на Памире на высоте 4600 м. Инструктор альпинистов, мастер спорта Украины Олег Монсар 31 июля сорвался на перевале Южный Деволхан. При срыве за ним упали спутниковый телефон и две веревки. Группа искала своего руководителя, пока были продукты, но не нашла.

Как сообщила дочь инструктора, мастер спорта Украины по горному туризму Любовь МОНСАР, после этого альпинисты оставили поиски и начали спуск вниз.

7 августа в месте слияния рек Киргизоб и Гармо они встретили группу со спутниковым телефоном и известили о трагедии. Проходящая группа не могла оставить телефон, но связалась с Международным альпинистским лагерем под пиком Корженевской и с Душанбе и сообщила точное местонахождение альпинистов. Украинцам выдали инструкцию - ожидать вертолет на вертолетной площадке на плато озера.

До альпинистского лагеря - семь дней пешком через перевал. Ввиду отсутствия продуктов и необходимого снаряжения, а также тяжелого состояния одного из альпинистов их самостоятельный спуск невозможен.