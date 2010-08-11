Начинается священный месяц мусульман Рамадан

У мусульман всего мира сегодня начинается священный месяц поста, молитв и благочестивых дел - Рамадан. В течение месяца верующие от рассвета до заката будут соблюдать строгий пост - ни еды, ни питья.

Власти ряда арабских стран в этом жарком году решили хоть как-то облегчить верующим пост, сообщает РИА "Новости". Так, в Египте на время поста решено перейти на зимнее время, что позволит на один час приблизить заход солнца. После окончания Рамадана произойдет возврат к летнему времени. А в ОАЭ на днях была обнародована фетва (религиозное предписание), разрешающая рабочим, которые трудятся под солнцем, не соблюдать пост, чтобы не нанести вред здоровью и избежать обезвоживания.

В каждой мусульманской стране в ночь со вторника на среду ожидали появления первой четверти новой луны, которое и возвещает о начале месяца Рамадан. Начало священного месяца должно совпадать с новолунием, поэтому первый день поста определяется отдельно в каждой стране религиозными властями или вычисляется по астрономическим таблицам. В большинстве стран региона пост начнется уже в среду, однако некоторые государства в силу их географического расположения объявят о начале Рамадана в четверг.

В Рамадан верующие просят у Всевышнего отпущения грехов и возносят молитвы, в том числе специальную - "Таравих", которая совершается лишь в этот священный месяц, а также проводят много времени за чтением Корана.