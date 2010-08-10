Экс-глава НАСА выжил в авиакатастрофе

Глава компании EADS North America, экс-глава НАСА Шон О`Киф находился на борту самолета, разбившегося накануне вечером на Аляске на расстоянии около 500 километров к юго-западу от Анкориджа, сообщают РИА Новости.

«Местные власти сообщают о том, что среди пассажиров самолета есть выжившие, спасательная операция продолжается. Никаких иных подробностей о происшествии на данный момент пока нет", - зачитала по телефону сотрудница компании заявление для прессы официального представителя EADS North America Гая ХИКСА.

Ш.О`Киф возглавлял НАСА с декабря 2001 года по декабрь 2005 года.

На борту небольшого самолета, разбившегося накануне на Аляске, были восемь человек. В настоящее время идут их поиски. К месту катастрофы пытаются добраться спасательные подразделения. Спасательная операция затруднена из-за того, что самолет упал в труднодоступном и малонаселенном районе.

Как сообщил журналистам официальный представитель управления береговой охраны по Аляске майор Гай Хэйес, не исключено, что в результате крушения есть погибшие, однако, наличие жертв нельзя подтвердить со стопроцентной вероятностью.

"Следственная бригада управления транспортной безопасности (при министерстве транспорта США) выехала из Вашингтона. Ожидается, что они прибудут на место к середине дня вторника", - отметил Г.ХЭЙЕС.

По его словам, первыми к месту падения самолета прибыли местные жители, которые начали разбирать обломки и помогать пострадавшим.

По данным метеослужб, в районе крушения в понедельник вечером шли сильные дожди, сопровождавшиеся шквалистым ветром.

Разбившийся одномоторный самолет DeHavilland DHC-3 был 1957 года выпуска и зарегистрирован на коммуникационную компанию GCI, базирующуюся в Анкоридже. О личностях других пассажиров не сообщается.