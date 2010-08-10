У геопространственной разведки США новая начальница

Главой одного из ведущих разведывательных агентств США впервые в истории станет женщина. Сегодня американские власти, как ожидается, официально назначат Летицию Лонг на пост нового главы Национального агентства геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), входящего в 16 ведущих разведывательных подразделений страны, передает Associated Press.

Торжественная церемония назначения Л.Лонг должна состояться на территории головного офиса агентства, в г.Спрингфилд в штате Вирджиния.

За свою 32-летнюю карьеру будущая глава NGA уже занимала ряд руководящих должностей в американской разведке. В частности, на своей предыдущей должности Л.Лонг была заместителем командующего разведывательного управления Министерства обороны США

Национальное агентство геопространственной разведки США, сообщает РосБизнесКонсалтинг, занимается анализом разведданных, полученных со спутников, а также материалов аэрофотосъемки.