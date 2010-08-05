В России за сутки возникло почти 400 пожаров

В России за сутки возникло почти 400 лесных и торфяных пожаров.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ.

«В течение суток возникло 373 очага (лесных пожаров). Потушено 254 очага. Продолжают действовать 589 очагов на общей площади 195834,4 га. Из них локализован 291 очаг на общей площади 71085,9 га. Действует 73 крупных очага пожаров на площади 142907 га», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток возникло 15 очагов торфяных пожаров.