Иран: США и Израиль готовят две военные операции

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад полагает, что США и Израиль готовят наступательные военные операции на две страны Ближнего Востока. Данные действия, по мнению иранского президента, призваны оказать "психологическое давление" на Иран, сообщает Reuters.

"Мы располагаем точной информацией, согласно которой США разработали план психологической войны с Ираном", - заявил М.Ахмадинежад в эксклюзивном интервью иранскому телеканалу Press TV. По мнению президента Ирана, в рамках данного плана США и Израиль планируют атаковать по меньшей мере две страны на Ближнем Востоке в ближайшие три месяца.

В ходе своего выступления М.Ахмадинежад посоветовал президенту США Бараку Обаме не следовать по стопам своего предшественника Джорджа Буша. Более того, президент Ирана предостерег и Россию от "разыгрывания карт Вашингтона", так как это, по мнению М.Ахмадинежада, будет идти вразрез с национальными интересами страны.

Накануне стало известно, что Иран готов вернуться к переговорам по обмену своего низкообогащенного урана на ядерное топливо для тегеранского ядерного реактора без каких-либо определенных условий со своей стороны. Об этом говорится в обращении постоянного представителя Исламской Республики Иран в Международном агентстве по атомной энергии (IAEA) Али Ашгара Солтани.