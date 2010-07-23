Генсек НАТО учтет позицию Международного суда по Косово
09:57, 23 июля 2010Мир
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Но на мандат KFOR это не повлияет
Решение Международного суда не повлияет на мандат миссии НАТО в Косово.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА.
“Я принял во внимание позицию Международного суда относительно Косово. Она не повлияет на мандат миссии KFOR”, - заявил генсек НАТО.
Он отметил, что миссия продолжит выполнять свой мандат в регионе для поддержки атмосферы безопасности в Косово.
Как сообщал УНИАН, 22 июля Международный суд ООН в Гааге признал, что одностороннее провозглашение независимости Косово в феврале 2008 года не противоречило международному законодательству.
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