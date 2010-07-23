Генсек НАТО учтет позицию Международного суда по Косово

Решение Международного суда не повлияет на мандат миссии НАТО в Косово.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА.

“Я принял во внимание позицию Международного суда относительно Косово. Она не повлияет на мандат миссии KFOR”, - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что миссия продолжит выполнять свой мандат в регионе для поддержки атмосферы безопасности в Косово.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Международный суд ООН в Гааге признал, что одностороннее провозглашение независимости Косово в феврале 2008 года не противоречило международному законодательству.