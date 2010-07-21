Умер самый известный коммунист Латинской Америки

На 94-м году жизни утром в среду скончался Луис Корвалан, генеральный секретарь Компартии Чили на протяжении более чем 30 лет. Политику было 93 года, но до самой смерти он старался участвовать в общественной жизни своей страны. Корвалан остался коммунистом, хотя и провел переоценку советского опыта, пишет Газета.ру.

Луис Альберто Корвалан Лепе родился в 1916 году на юге Чили в семье учителя и крестьянки.

В 18 лет Корвалан получил диплом школьного учителя, но его педагогическая карьера уже через год прервалась, поскольку в Компартию он вступил еще на два года раньше. Он писал в коммунистические газеты Frente Popular и El Siglo, главным редактором которой стал в 1946 г., с 1948 году, после запрещения Коммунистической партии, возглавлял сеть недегальных изданий, в 1950 и 1956 г. был арестован, провел три года в лагерях Питруфкен и Пасагуа.

В 1950 году Корвалан был избран в ЦК КПЧ, а в 1958 стал ее генеральным секретарем – этот пост он занимал до 1990 года. С 1961 года до прихода к власти Пиночета - сенатор Республики Чили. В 1969 году - один из главных вдохновителей создания Фронта народного единства – широкой коалиции левых сил, боровшихся за строительство в Чили социализма.

После военного переворота 1973 года, стоившего жизни президенту Сальвадору Альенде, Корвалан вновь оказывается под арестом, сначала в центре для депортированных врагов хунты на острове Досон, а затем в концентрационном лагере Питроке, где он провел около трех лет. Официальные обвинения так и не были предъявлены, но ему повезло больше многих соратников: 18 членов ЦК КПЧ были расстреляны. Находясь в заключении, он дважды получал Международную ленинскую премию.

В 1976 году режим Пиночета объявил, что готов пойти на частичную либерализацию. Более 200 политических заключенных были выпущены из тюрьмы. Среди них и Корвалан - самый известный чилийский политзаключённый.

По предложению академика Андрея Сахарова, 18 декабря 1976 года в Цюрихе советские агенты обменяли Корвалана на диссидента Владимира Буковского. О сделке договаривались госсекретарь США Генри Киссинджер и тогдашний глава КГБ Юрий Андропов.

На родину товарищ Лучо вернулся в 1983 году, перенеся пластическую операцию, чтобы бороться с хунтой в подполье. В последние годы Корвалан вместе с семьей проживал в столице Чили Сантьяго, продолжая агитировать за коммунистическую идею и доказывая, что сталинизм стал крупнейшей трагедией для левого движения.

«Когда к власти пришел Хрущев, стали известными многие ужасные преступления, однако мы не заняли никакой критической позиции, потому что видели нашу роль в другом», – сокрушался он в одном из последних интервью для российской прессы. Не смог понять он и опасность застоя, который привел к неудачной перестройке, признавался Корвалан. «Горбачев правил точно так же, как и те, кого он столько критиковал. Он правил, не опираясь на народ и на массы», – считал он.

В 1995 году вышла книга Луиса Корвалана «Крушение советской власти». В 2008 году он закончил новое исследование – «Коммунизм и демократия».