Умер изобретатель «черного ящика»

Австралийский инженер Дэвид Уоррен, изобретатель бортового самописца, известного как "черный ящик", скончался 19 июля в возрасте 85 лет, сообщает Associated Press.

Дэвид Уоррен родился в 1925 году на северо-востоке Австралии. Когда будущему изобретателю "черного ящика" исполнилось 9 лет, его отец погиб в авиакатастрофе - одной из первых, произошедших в Австралии.

В 1952 году Уоррен начал работать в Научно-исследовательской лаборатории аэронавтики в Мельбурне. Идея создания бортового самописца, регистрирующего переговоры пилотов, пришла Уоррену в1953 году, когда он входил в состав группы специалистов, расследовавших причины катастрофы первого коммерческого пассажирского реактивного самолета Comet.

Первый прототип "черного ящика" Уоррен представил в 1956 году. Сначала изобретение Уоррена не заинтересовало авиакомпании, однако уже в 1960 году правительство Австралии издало распоряжение об обязательной установке "черных ящиков" на все пассажирские самолеты. Вскоре примеру Австралии последовали и другие страны мира и, в настоящий момент, "черные ящики" в обязательном порядке устанавливаются на все пассажирские самолеты.

В 2002 году Дэвид Уоррен был удостоен Ордена Австралии - высшей государственной награды страны. В 2007 году Уоррен стал единственным представителем Австралии, включенным в список 100 гениев современности.

Лента.ру