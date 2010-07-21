Министр обсудил с генсеком ГУАМ текущие вопросы

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Валерием ЧЕЧЕЛАШВИЛИ актуальные вопросы деятельности организации и пути повышения эффективности взаимодействия государств-членов в реализации конкретных проектов сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул важность для Украины отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ, в частности сосредоточение основного внимания на реализации главной цели организации – содействии социально-экономическому развитию ее государств-членов и увеличении практической отдачи от членства в ней.

Генеральный секретарь ГУАМ информировал министра о деятельности Секретариата, в частности о взаимоотношениях организации со странами-партнерами и международными организациями, а также о роли Секретариата в активизации деятельности отраслевых рабочих групп.

Были также обсуждены организационные вопросы деятельности ГУАМ, в частности проведение заседаний Совета министров иностранных дел и Совета национальных координаторов ГУАМ.