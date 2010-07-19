Во Франции выходцы из Африки вновь жгут машины и магазины

00:22, 19 июля 2010
Мир
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Министр пообещал восстановить порядок

В пригороде французского города Гренобля продолжаются столкновения полиции с выходцами из Африки и Ближнего Востока. Стражи порядка прибыли в пригород после того, как банды мигрантов устроили погромы, сожгли порядка 60 автомобилей и два магазина.

По приехавшим полицейским был открыт огонь из огнестрельного оружия, передает телеканал France24. Пятеро участников волнений арестованы.

Волнения начались после того, как в ночь на 17 июля полиция застрелила 27-летнего мигранта из Африки Карима Будада. Он ограбил казино в одном из районов Гренобля и попытался скрыться. Однако стражи порядка настигли его и в завязавшейся перестрелке убили.

Министр внутренних дел Франции Брис Хортефе сегодня посетил пригород Гренобля и пообещал как можно быстрее восстановить порядок в регионе.

В 2005 году, напоминает РосБизнесКонсалтинг, по пригородам Парижа, а также Руане, Ренне, Нанте, Тулузе, Бордо, Лилле, населенным мигрантами, прокатилась волна беспорядков, которые начались также после убийства мигранта силами полиции. Тогда за несколько дней волнений были сожжены порядка 1000 автомобилей.

 

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