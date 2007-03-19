Двум украинским кораблям предстоит ловить террористов вместе с НАТО

Украина в этом году должна быть представлена в антитеррористической операции НАТО в Средиземном море „Активные усилия” двумя кораблями. Об этом сообщил военный представитель миссии Украины в НАТО контр-адмирал Игорь КАБАНЕНКО сегодня в „прямом эфире” ТРК Военно-морских Сил Украины „Бриз”.

По словам И.КАБАНЕНКО, один из кораблей будет принимать участие в этой операции весной этого года, второй - осенью. „Это очень серьезный вклад не только в вопросах непосредственной борьбы с терроризмом, но и с точки зрения приобретения соответствующей взаимосовместимости между Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины и военно-морскими силами стран альянса, с точки зрения готовности и возможности реагировать на другие вызовы и угрозы современности”, - сказал контр-адмирал.

Как отметил И.КАБАНЕНКО, „сегодня мы серьезно прорабатываем программу гармонизации всех аспектов взаимосовместимости для того, чтобы более целесообразно использовать ресурсы, которые выделяются на эти цели, и иметь соответствующий эффективный, оптимальный и прагматический результат в этой сфере”.

По мнению контр-адмирала, „присоединение Украины к участию в антитеррористической операции „Активные усилия” в евроатлантической среде было воспринято очень серьезно, как серьезный вклад нашего государства”. По словам И.КАБАНЕНКО, „это является взаимовыгодным и для Украины, и для других стран Европы и для стран альянса”.

Военный представитель миссии Украины в НАТО также добавил, что украинский корабль - „корвет „Тернополь” в прошлом году успешно прошел подготовительные тренировки в Средиземном море, и сейчас готовится к практическому участию в этой операции”.