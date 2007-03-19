Украинско-польские отношения “вне пределов политических конфликтов”

Вице-маршалек Сейма, председатель польской части Межпарламентской ассамблеи Украины и Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ убежден, что украинско-польские отношения находятся “вне границ политических конфликтов”. Об этом он заявил сегодня во время встречи с заместителем председателя Верховной Рады Украины Николаем ТОМЕНКО накануне сессии МПА Украины и Республики Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, Б.КОМОРОВСКИЙ также выразил надежду, что будут “учтены все факторы ради построения наилучших межпарламентских отношений между Украиной и Польшей”. По его мнению, одним из таких факторов активизации взаимоотношений между обеими странами станет именно работа Ассамблеи с учетом того, что свою работу она начала в новых политических условиях, когда парламент Украины приобрел новые полномочия.

Н.ТОМЕНКО, в свою очередь, отметил готовность к производительной работе Ассамблеи, особенно в части, касающейся обмена опытом в реформировании системы местного самоуправления.

Вице-маршалек Сейма предложил Украине воспользоваться опытом польской стороны, а также советами лучших экспертов по вопросам местного самоуправления. По его словам, “эта реформа была наилучшей инвестицией в Польшу, которая перепахала польское общество и не нанесла ран”. Также он отметил, что после этой реформы эффективность использования бюджетных средств местными органами самоуправления стала на 30% выше, чем центральными органами власти.

Н.ТОМЕНКО отметил, что политические проблемы помешали провести административную реформу сразу после выборов Президента Украины в 2004 году. В то же время, по его словам, “сейчас ситуация еще более неудачная для проведения такой реформы” из-за того, что “силы, составляющие большинство в новом парламенте, имеют другое представление о реформе”.

Касаясь вопроса нынешней политической ситуации в стране, заместитель председателя Верховной Рады отметил, что “радикальная оппозиция не воспринимает власти, а самодостаточное большинство не воспринимает оппозиции”. По мнению Н.ТОМЕНКО, диалог, который сейчас происходит между ветвями власти, «должен вывести страну из тупиковой ситуации, дать понять, кто за что отвечает».

В то же время, Н.ТОМЕНКО считает, что ни досрочные выборы, ни договоренности по Универсалу не решат проблем общества. “В случае досрочных выборов, которые по данным социологических исследований поддерживает около 25% населения, политические силы поменяются местами с небольшим отрывом, и новая оппозиция будет действовать идентично предыдущий”, - сказал он.

Разрешением этой ситуации, по мнению Н.ТОМЕНКО, могло бы стать принятие соответствующих изменений к Конституции, которые четко разграничивали бы полномочия институтов власти. “Необходимо разрешить конфликты полномочий, а затем идти на перевыборы”, - сказал он.

Заместитель председателя ВР также высказался за проведение “революции цветов”, за запрещение помаранчевых и бело-голубых цветов как символов противостояния политических сил, и поддержку только желто-голубого цвета как символа Украины.

Б.КОМОРОВСКИЙ, в свою очередь, высказался за то, чтобы, невзирая на цвета, Украина имела прозападную ориентацию. По его словам, “путь на запад Польша намерена показать не только друзьям с Майдана, но и всем гражданам Украины”. Об этом, отметил он, также пойдет речь во время сессии Межпарламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, которая начнет работу завтра.