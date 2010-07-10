Украинцам, которых выселили из турецких отелей, дают другие места

При содействии Почетного консула Украины в Анталии туристическая компания „Tez Tour” взяла на себя обязательства по поселению украинских туристов, которых выселяют из турецких гостиниц в связи с непоступлением оплаты от компании „Кария-Тур”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины, в случае возникновения проблемы граждане могут обратиться к уполномоченному при гостинице представителю „Tez Tour”, который окажет им помощь в расселении, организации трансфера, направлении в местный аэропорт.

По результатам проведенных сотрудниками Посольства Украины в Турции переговоров и направления официальных обращений в Министерство культуры и туризма Турецкой Республики, Ассоциацию туризма Турции и Губернаторство провинции Анталия турецкой стороной принято решение об организации помощи туристам – клиентам компании «Кария-тур».

Генеральной дирекцией культуры и туризма Анталии дано распоряжение гостиницам, функционирующим в указанном регионе Турции, не выселять из номеров туристов, которые отдыхают или путешествуют через „Кария-тур”, до даты их возвращения в Украину.

При Генеральной дирекции культуры и туризма Анталии открыт Центр по чрезвычайным ситуациям (контактные номера телефонов: 0242 24 77 660; 0537 278 95 39), в который, в случае необходимости, также могут обратиться граждане Украины, находящиеся в Турции. Оператор этого центра будет помогать украинским туристам в решении вопросов по размещению в гостиницах.

По состоянию на 16.00 все украинцы, обратившиеся в дипучреждения и консульство Украины, расселены в местах отдыха.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Турецкой Республике, в Почетном консульстве Украины в Анталии и в Департаменте консульской службы МИД.