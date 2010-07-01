Председательство в ЕС перешло к Бельгии

С сегодняшнего дня, 1 июля, председательство в Европейском Союзе перешло от Испании к Бельгии.

Согласно Лиссабонскому договору ЕС, каждая страна-член осуществляет полугодовое председательство в Евросоюзе, в ходе которого координирует проведение основных мероприятий на уровне Евросоюза.

Накануне начала своего председательства в ЕС премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ сообщил, что основными приоритетами бельгийского председательства в ЕС станут вопросы экономики, климатических изменений и подготовки стран Балкан к вступлению в ЕС.

Программа бельгийского председательства в ЕС построена на пяти основных направлениях: выход из кризиса и возвращение к стабильному росту экономики; защита окружающей среды и противодействие климатическим изменениям; выполнение Стокгольмской программы в сфере юстиции и внутренних дел; подготовка стран-кандидатов к вступлению в ЕС, в частности, балканских стран; начало работы Европейской службы иностранных дел.

Бельгия будет председательствовать в ЕС с 1 июля по 31 декабря этого года.