Россия не собирается спускать свои флаги в Севастополе.

Об этом в интервью российской газете «Красная звезда» от 15 марта 2007 года заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН.

«В соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации», стяг России ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, к каковым относится и Черноморский флот», - сказал Г.КАРАСИН.

«Использование государственной символики является, таким образом, частью внутренней жизни воинских формирований флота. По базовым соглашениям Украина взяла обязательства уважать статус воинских формирований и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь. По-моему, все ясно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Москве состоялось очередное заседание Подкомиссии по вопросам временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии.

После заседания и.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО отметил определенное продвижение в переговорном процессе по вопросам функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Рассказывая об итогах заседания, В.ОГРЫЗКО, в частности, сказал, что на протяжении месяца стороны обменяются предложениями о том, на каких объектах ЧФ РФ могут быть вывешены российские флаги, а какие объекты будут обозначены табличками.

«По-видимому, будет несколько крупных военных объектов, где такие флаги будет разрешено вывешивать, на всех других будут соответствующим образом оформлены таблички с согласованным текстом», - сказал В.ОГРЫЗКО.