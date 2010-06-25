Чиновник, спасаясь от ФСБ, выбросил на дорогу 10-миллионую взятку (фото)

В Москве по подозрению в получении взятки задержаны чиновники Росрыболовства: начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов и среды их обитания этого управления Роман Постников и его заместитель Борис Симонов, пишет Newsru.

Симонов, пытаясь избавиться от улик, рассыпал на Варшавском шоссе в Москве взятку в размере 10 миллионов рублей.

По предварительным данным следствия, Постников и Симонов вымогали 10 млн рублей у бизнесменов за переоформление задним числом договоров об аренде пяти водоемов. По данным следствия, операция по поимке подозреваемых была проведена в двух точках города. В одной из них был задержан Роман Постников после звонка от своего заместителя, в котором тот сообщил о получении денег.

По данным расследования, взятку Симонов получил в четверг около 19:00 на Варшавском шоссе. Он сообщил об этом Постникову по телефону. В это же время в обусловленном месте требуемые документы должен был передать бизнесменам Постников, однако он также был задержан.

Как только Симонов понял, что его преследует ФСБ, он попытался скрыться и выбросил полученные деньги в окно своего автомобиля Cadillac Escalade. После этого автомобиль чиновника попал в ДТП, и Симонова задержали милиционеры. Место инцидента на Варшавском шоссе было сразу же оцеплено милицией. Оперативники и следователи собрали купюры, разлетевшиеся на несколько десятков метров по шоссе.

Фото Life News