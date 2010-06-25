В России запретят торговать алкоголем ночью

Росалкогольрегулирование направило в правительство согласованные поправки в законодательство, которыми будет запрещена ночная торговля алкоголем, пишет газета "Ведомости"

В законопроекте предусмотрено, что с 11 вечера до 8 утра продажа алкоголя, включая пиво крепостью свыше 5 процентов, будет запрещена. При этом регионы получат возможность ужесточать эти временные рамки. Запрет будет действовать везде, кроме пунктов общественного питания.

Газета отмечает, что документ приравнивает пиво к алкоголю, хотя по закону таковым этот напиток не является. Впрочем, крепость большей части выпускаемого в России пива ниже 5 процентов.

Законопроект должна теперь одобрить правительственная комиссия по регулированию рынка алкогольной продукции, которую возглавляет первый вице-премьер Виктор Зубков.

На сегодняшний день регионы могут сами регулировать время продажи алкогольной продукции в магазинах. Так, в Москве продажа алкоголя ограничена интервалом с 8:00 до 23:00, однако, при договоренности с префектурой, возможна и круглосуточная торговля.

Ограничить доступность алкоголя в ночное время правительству поручил президент РФ Дмитрий Медведев в сентябре прошлого года. По данным Минздравсоцразвития, в России ежегодно потребляется 15,2 литров чистого алкоголя на человека. Это почти вдвое выше, чем в странах ОЭСР.

Лента.ру