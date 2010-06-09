Министр: россияне также ответственны за катастрофу самолета Качиньского

Работники военного аэродрома Смоленска также ответственны за катастрофу самолета Президента Польши Леха Качинского, унесшую жизнь 96 польских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр внутренних дел Польши и председатель Государственной комиссии по изучению причин авиакатастроф Ежи МИЛЛЕР.

„Они (причины), наиболее вероятно, раскладываются так, что часть можно приписать польской стороне, а часть - российской”, – сказал он, выступая с докладом в польском Сенате о причинах авиакатастрофы.

Е.МИЛЛЕР, который через несколько дней после катастрофы сменил в должности председателя государственной комиссии по изучению причин авиакатастроф Эдмунта КЛИХА, категорически отверг заявления о необъективности подготовленного российской стороной рапорта.

Он также сообщил, что двое польских экспертов, слушавшие записи разговоров в кабине пилотов президентского самолета, не распознали голос шефа дипломатического протокола МИД Мариуша Казаны, который якобы находился там.

Е.МИЛЛЕР добавил, что польская комиссия самостоятельно считывает записи „черных ящиков”, копии которых в начале июня полякам передали россияне из Межгосударственного авиационного комитета.

„Мы можем проверить, отвечает ли копия оригиналу”, - заверил он.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура считает возможной причиной авиакатастрофы ошибочные данные, переданные экипажу самолета диспетчером Смоленского аэродрома, который за 25 секунд до трагедии подтвердил правильность курса, тогда как самолет находился ниже.